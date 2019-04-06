Сколько сигарет эквивалентно одной бутылке вина? Вопрос, согласимся, может показаться странным. Но ученые ориентировались именно на него, полагая, что это поможет лучше информировать общество о рисках, которые несет в себе алкоголь.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Хотя хорошо известно, что даже в небольших количествах алкоголь вредит мозгу, мы привыкли думать, что красное вино в любом случае лучше, чем пачка сигарет. А как на самом деле - расскажем прямо сейчас.

В ходе исследования, опубликованного в журнале BMC Public Health, было установлено, что сигаретный эквивалент бутылки вина составляет 5 сигарет для мужчин и 10 сигарет для женщин в неделю. "Мы стремились ответить на вопрос с точки зрения риска заболевания раком, то есть, глядя на рак в отрыве от другого вреда", - говорит ведущий автор исследования Тереза ​​Хайдс (Theresa Hydes).

Так, риск возникновения рака при употреблении бутылки вина в неделю составляет 1% у некурящих мужчин и 1,4% у некурящих женщин. В первую очередь, речь идет о раке желудочно-кишечного тракта и раке молочной железы.

Увеличение потребления вина приводит к увеличению рисков: три бутылки вина в неделю повышают абсолютный риск рака в течение жизни до 1,9% у мужчин и до 3,6% у женщин. Это, в свою очередь, соответствует 8 сигаретам в неделю для мужчин и 23 сигаретам в неделю для женщин.

Несмотря на то, что вино часто воспринимается как "самый полезный алкоголь", исследования показывают, что это не так. Даже аккуратное потребление напитков с относительно небольшим содержанием спирта увеличивает риски рака, не говоря уже о рисках хронических заболеваний и нарушениях в работе мозга. И это то, что всем нам важно иметь в виду.