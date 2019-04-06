Родители всегда стремились дать своим детям самое лучшее, чтобы в будущем они могли добиться личных и профессиональных успехов. Но у современных родителей для этого определенно больше возможностей, так что сегодня ситуация "драмкружок, кружок по фото, хоркружок - мне петь охота" встречается в каждой второй семье.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Будет ли результат эквивалентен вложениям? Как показывает опыт, не обязательно.

Но недавно ученые из Университета Теннесси (The University of Tennessee) выяснили, что как минимум финансовые перспективы ребенка можно предсказать. Или, по крайней мере, попробовать предсказать - с помощью теста на IQ.

Сразу оговоримся, что выводы, опубликованные в PLOS ONE, справедливы только для недоношенных детей или детей с маленьким весом при рождении, которые обычно сталкиваются с нейрокогнитивными трудностями. "Наши результаты показывают, что общий тест на IQ является более значимым предиктором благосостояния во взрослой жизни, чем способность решать конкретные математические задачи, например", - говорит соавтор исследования Джулия Джекел (Julia Jaekel).

Прежде чем сделать заявление, ученые следили за 400 детьми (из них 193 человека родились недоношенными или очень мало весили при рождении), родившимися в Баварии, до совершеннолетия. Используя стандартизированные тесты, психологи оценили общий интеллект и специфические математические навыки детей в возрасте 8 лет. Когда испытуемым было 26 лет, информация об их доходах, образовании и профессиональных успехах была внесена в таблицу по подсчету общего индекса благосостояния.

Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что детский IQ лучше предсказывает экономический успех взрослого. По мысли ученых, результаты должны стимулировать родителей и учителей оказывать поддержку таким детям на протяжении школьного периода, поскольку это, очевидно, имеет значение не только для их академической успеваемости, но и для успеха в жизни в целом.