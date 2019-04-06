Как отличить бриллианты от подделок?
Австралийский ювелир Дэниел Ананья (Daniel Anania) рассказал, как без специальных приборов отличить настоящие бриллианты от синтетического минерала - кубического циркония. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Для сравнения Ананья представил на одной фотографии два помолвочных кольца - одно с бриллиантом весом один карат стоимостью около восьми тысяч долларов, другое - с кубическим цирконием того же веса (стоимостью около 350 долларов). Оба камня - одинаковой классической бриллиантовой огранки.
Ювелир посоветовал обратить внимание на вес оправы: если она слишком легкая, то, вероятно, изготовлена не из золота либо платины, а из серебра, в которое крупные бриллианты не оправляют. Кроме того, он посоветовал неопытным покупателям бриллиантов принести с собой или попросить у продавца обычную лупу с десятикратным увеличением: она позволяет заметить включения, обычные для натуральных камней.
Также с ее помощью можно увидеть лазерную гравировку с номером, которую сейчас наносят на каст (боковую узкую грань) большинства бриллиантов. Номер на касте камня должен совпадать с номером сертификата, выданного при покупке бриллианта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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