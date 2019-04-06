Сразу поясним: речь не идет о ненависти или даже нелюбви, а о равнодушии, с которым некоторые люди относятся к братьям нашим меньшим. В то время как другие, напротив, их просто обожают, так что готовы забрать себе в дом каждую кошечку, встретившуюся на улице. Откуда такая разница? Попробуем разобраться в этом материале.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

В последнее время выходит довольно много исследований, в которых животные (в основном собаки, но иногда и кошки) связываются с определенной пользой для здоровья. Предполагается, например, что собака помогает снизить риск сердечных заболеваний, бороться с одиночеством и даже облегчить симптомы депрессии, если таковые имеются.

Но хотя все это звучит здорово, здесь есть несколько проблем.

Первая - почти на каждое исследование, результаты которого подтвердили пользу домашних животных для здоровья, найдется исследование, которое ничего такого не показало (или даже продемонстрировало небольшой вред). Вторая - владельцы домашних животных совершенно точно не живут дольше, чем люди, у которых никогда не было питомцев, что, учитывая разного рода полезности, которыми обеспечивает человека четвероногий друг, было бы как раз логично.

Все эти противоречивые данные могут объясняться тем, что стремление держать в доме животное не является универсальной человеческой характеристикой. Потому, как минимум, что не во всех обществах имеется такая традиция.

Опросы показывают, что привычка держать дома животных часто встречается в семьях. Отчасти это обусловлено обучением через повторение (детей за родителями), но отчасти, возможно, генетическим компонентом. Если наличие генетической предрасположенности к содержанию животных удастся подтвердить, то эти гены, конечно, будут уникальны для человека. Но они, очевидно, не будут универсальными, так как не все мы питаем к животным слабость.

Кстати, новое исследование на тему позволило предположить, что любовь к животным тесно связана с заботой об окружающей среде. Иными словами, если вам не чужды вопросы экологии, вы с высокой долей вероятности чувствуете особую привязанность к животным, воспринимая их как одну из немногих доступных в условиях города характеристик естественной среды обитания.