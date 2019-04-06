Маск пообещал не сдаваться после потери $1 млрд за две минуты
6 апреля 2019 04:31 155
Основатель Tesla Илон Маск пожелал всем быть позитивными и пообещал не сдаваться после сообщений о том, что он потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Маск выложил тематический мем и жизнерадостно подписал его "оставайтесь позитивными".
"Победи свои страхи и никогда не сдавайся", - гласит надпись на картинке.
Ранее сообщалось, что Маск потерял более $1 млрд за две минуты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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