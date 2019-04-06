Основатель Tesla Илон Маск пожелал всем быть позитивными и пообещал не сдаваться после сообщений о том, что он потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маск выложил тематический мем и жизнерадостно подписал его "оставайтесь позитивными".

"Победи свои страхи и никогда не сдавайся", - гласит надпись на картинке.

Ранее сообщалось, что Маск потерял более $1 млрд за две минуты.