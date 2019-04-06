Хотя мужчины на самом деле не с Марса, а женщины не с Венеры, различия между мужским и женским телом велики. Как мужское, так и женское тело отличаются замечательными и в то же время странными для противоположного пола биологическими особенностями, которые порой затрудняют понимание между полами. В каком же теле удобнее родиться - в мужском или в женском?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Сила

Мужское тело более мускулисто, чем женское. Если сравнивать мышцы верхней и нижней половины тела, то сравнительно с мужским телом женское обладает в среднем половиной силы в верхнем отделе и двумя третями - в нижней. Грубо говоря, если вы женщина и деретесь с мужчиной, надежнее всего будет лягать его ногами, а не пытаться нокаутировать хуком справа. Исторически большая физическая сила давала мужчинам множество преимуществ, особенно в семейной жизни, когда мужчина остается с женщиной один на один. До сих пор вероятность умереть в процессе семейной ссоры у женщины более чем в десять раз выше, чем у мужчины. Вывод: по фактору силы женское тело мужскому проигрывает.

Иммунитет и выносливость

Женское тело в среднем отличается более высоким по сравнению с мужским иммунитетом. Вероятность погибнуть от болезней у мужчин выше. Исследование 2018 года, в процессе которого ученые изучили исторические данные о различных бедствиях, случившихся в прошлом, показало, что при прочих равных условиях женщин выживало в процентном отношении больше, чем мужчин. По этому параметру женское тело оказывается лучше мужского.

Запах и внешний вид

Мужское тело благодаря тестостерону "воняет" сильнее, чем женское, особенно в том возрасте, когда природа всячески подталкивает молодого самца к размножению. Кроме запаха пота, мужчины также чаще выделяют газы из заднего прохода. Правда, ученые не могут объяснить, с чем это связано - то ли с тем, что голодные мужчины склонны заглатывать еду, не жуя, и потом страдают метеоризмом, то ли с тем, что мужчины обычно попросту меньше стесняются своего тела и готовы портить воздух в общественных местах без угрызений совести. Что касается красоты, то признано, что женский пол в среднем обладает более гармоничными и пропорциональными чертами лица, чем мужской. Однако никаких особых выгод в социальном плане это женщинам не приносит. Счет: боевая ничья, поскольку мужчины не привыкли стесняться своего запаха или некрасивых черт лица.

Менструации и бритье

Женское тело имеет определенные гормональные циклы, так что раз в каждые 21-34 дня женщинам приходится быть с собой особенно бережными, употреблять тампоны и прокладки, испытывать боль и перепады настроения, а также тратить на обязательный уход за своим телом время и деньги. Мужчины меструаций не имеют и подобных расходов не несут. Правда, многие из них считают, что ежедневное бритье ничем не лучше. Однако отпустить бороду - это социально приемлемо. А вот ходить в окровавленной юбке - не очень. Счет: в пользу мужчин.

Процесс размножения

С одной стороны, для мужчины процесс размножения природой сделан максимально упрощенным. Женщина тратит на произведение на свет одного ребенка в среднем около полутора лет своей жизни: девять месяцев вынашивания и несколько месяцев грудного кормления после родов. С другой стороны, женщина может быть наверняка уверена, что ребенок ее, и, благодаря банкам донорской спермы, способна родить без участия мужчины. Тем не менее, цена размножения для мужчин и женщин несопоставима, и в плане комфорта женское тело по этому пункту проигрывает мужскому с разгромным счетом.

Продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни у женщин выше мужской. Единственное место на Земле, где мужчины живут дольше женщины - некоторые страны Африки. Укороченная продолжительность женской жизни там связана с массовой гибелью молодых девочек, девушек и женщин во время родов и гражданских войн.

Итоговый счет

В плане бытового комфорта мужское тело выигрывает у женского практически на всем протяжении жизни - с самого рождения, поскольку большинство родителей до сих пор предпочитают сыновей, и до 55-60 лет. После этого мужчины начинают хиреть и "сходить с дистанции". До 80 и больше лет доживает более чем в 2 раза меньше мужчин, чем женщин.