Этот солдат заказывает еду в ресторане, но останавливается, услышав двух мальчиков позади - ВИДЕО
8 апреля 2019 08:00 135
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Источник:JUSTFUN
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