Употребление даже 1-2 алкогольных напитков в день повышает риск инсульта, выяснили исследователи из Пекинского университета. Исследование было опубликовано в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее считалось, что умеренное потребление алкоголя снижает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, однако китайские исследователи пришли к противоположному выводу. На протяжении 10 лет ученые наблюдали за 500 тыс. китайцев. Как оказалось, 1-2 бокала вина или стакана пива в день повышали риск инсульта на 10-15%. Четыре порции алкоголя в день увеличивали вероятность инсульта на 35%.

Однако у азиатов генетически снижена толерантность к алкоголю и они чаще страдают от негативных последствий его употребления, поэтому пока нельзя сказать, касаются ли выводы всего населения Земли. Чтобы выяснить это, необходимы исследования и на других популяциях.