Группа китайских и американских ученых провела масштабное исследование, целью которого было узнать влияние употребления куриных яиц на организм человека. И, как выяснилось, эта пища может значительно снизить шанс заболеть сердечными заболеваниями, сообщает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru

К подобным выводам исследователи пришли после того, как изучили данные 500 тысяч человек различного возраста (от 30 до 79 лет), полученные за период с 2004 по 2008 годы. Также ученые продолжали наблюдать за добровольцами на протяжении девяти лет. И столь длительное изучение вопроса дало свои результаты.

Оказалось, что человеку хватает лишь одного яйца в день для того, чтобы значительно снизить риск возникновения инсульта. Как утверждают ученые, подобная пища может уменьшить такую вероятность на 26%. При этом, куриные яйца являются отличным средством для профилактики инфаркта.

Но и это еще не все полезные свойства яиц. Оказывается, они могут помочь в предупреждении диабета у мужчин, а также могут поспособствовать здоровому росту детей.

Конечно же, все хорошо в меру, а также могут иметься противопоказания. Поэтому прежде, чем начинать "лечиться" куриными яйцами, важно проконсультироваться с лечащим врачом.