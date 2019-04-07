Всемирная организация здравоохранения задалась вопросом соотношения длительности жизни мужчин и женщин. Эксперты подготовили доклад, в котором рассказали, почему мужчины живут меньше женщин. Его текст 4 апреля опубликовало издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

В первом случае исследователи пришли к выводу, что в мире рождается больше мальчиков, чем девочек. Но со временем количественное соотношение изменяется.

Согласно второму выводу, женщины дольше остаются здоровыми. Так, по данным ВОЗ, родившиеся в наше время девочки могут рассчитывать на крепкое здоровье в среднем почти до 65 лет, в то время как мальчики смогут сохранить свое здоровье на 62 года.

Третьим выводом стали различные причины, которые в той или иной ситуации приводят к смерти мужчин. Среди них рак легких, ДТП. И ишемические болезни сердца. Эксперты отметили, что иногда на продолжительность жизни может повлиять и генетическая предрасположенность.

В четвертом выводе ученые установили, что длительность жизненного цикла зависит от развитости страны, в которой проживает человек. В первую очередь это связано с протеканием беременности. Так, в странах с низким уровнем доходов во время беременности или родов умирает каждая 41-я женщина, в то время как в развитых смертность приходится на одну из 3500 женщин.

В пятом выводе исследоватений главные проблемы Америки и Европы - суицид и убийства. Например, они отметили, что мужчины в четыре раза чаще женщин становятся жертвами убийств.

И последний вывод, сделанный ВОЗ, это редкое беспокойство мужчин из-за болезней. Поскольку они реже женщин обращаются за медицинской помощью, поэтому чаще становятся жертвами опасных заболеваний, которые диагностируют слишком поздно.