Бедность оставляет след в генах человека - Эксперимент
Научные сотрудники выявили связь между социально-экономическими условиями жизни и структурой ДНК. В ходе эксперимента были найдены полторы тысячи измененных генов под воздействием бедности, сообщает Day.Az со ссылкой на belnovosti.by.
Также оказалось, что низкие доходы и уровень образования могут в разы повысить риск развития сердечно-сосудистых недугов, диабета и подверженности различным инфекционным заболеваниям.
Данная тенденция обусловлена взаимосвязью между трудными жизненными условиями и физиологическими процессами в организме.
Помимо этого, эксперимент показал снижение уровня метилирования ДНК, что воздействовало на экспрессию генов.
По факту, из-за сложного финансового положения в организме замедляется работа специального белка в 2 500 участках, что влечет собой изменение 1 500 генов - 10 % генома.
Таким образом, наследственная информация, в том числе восприятие бедности, передается из поколения в поколение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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