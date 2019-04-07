Научные сотрудники выявили связь между социально-экономическими условиями жизни и структурой ДНК. В ходе эксперимента были найдены полторы тысячи измененных генов под воздействием бедности, сообщает Day.Az со ссылкой на belnovosti.by.

Также оказалось, что низкие доходы и уровень образования могут в разы повысить риск развития сердечно-сосудистых недугов, диабета и подверженности различным инфекционным заболеваниям.

Данная тенденция обусловлена взаимосвязью между трудными жизненными условиями и физиологическими процессами в организме.

Помимо этого, эксперимент показал снижение уровня метилирования ДНК, что воздействовало на экспрессию генов.

По факту, из-за сложного финансового положения в организме замедляется работа специального белка в 2 500 участках, что влечет собой изменение 1 500 генов - 10 % генома.

Таким образом, наследственная информация, в том числе восприятие бедности, передается из поколения в поколение.