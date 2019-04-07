Психологи рассказали, почему люди любят ностальгировать
7 апреля 2019 03:33 182
Группа специалистов из Университета Южной Калифорнии выяснила, почему людям нравится время от времени ностальгировать, сообщает Day.Az со ссылкой на inforeactor.ru.
Психологи провели исследование, в котором попросили участников эксперимента воспроизвести в памяти воспоминания из прошлой жизни, которые вызывают у них сильные эмоции. Ученые предполагали, что таким образом смогут вернуть участников эксперимента в приятные моменты, однако, как выяснилось, они ошибались.
По результатам исследования стало ясно, что ностальгия является довольно смешанной эмоцией. Кроме того, для настоящей жизни это чувство вызывает негатив. Зачастую она возникает у тех людей, кто недоволен своей текущей жизнью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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