Группа специалистов из Университета Южной Калифорнии выяснила, почему людям нравится время от времени ностальгировать, сообщает Day.Az со ссылкой на inforeactor.ru.

Психологи провели исследование, в котором попросили участников эксперимента воспроизвести в памяти воспоминания из прошлой жизни, которые вызывают у них сильные эмоции. Ученые предполагали, что таким образом смогут вернуть участников эксперимента в приятные моменты, однако, как выяснилось, они ошибались.

По результатам исследования стало ясно, что ностальгия является довольно смешанной эмоцией. Кроме того, для настоящей жизни это чувство вызывает негатив. Зачастую она возникает у тех людей, кто недоволен своей текущей жизнью.