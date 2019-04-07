Исследователи выяснили, что для быстрого поднятия настроения необходимо просто на протяжении 12 минут желать всего наилучшего всем встречным людям. Делать это можно и мысленно.

Как передает Day.Az, об этом пишет discover24.ru.

К подобным выводам ученые из США пришли после того, как поработали с несколькими группами студентов. Первая из них желала счастья всем проходившим мимо людям, вторая пыталась найти людей со схожими чувствами, третья критиковала внешний вид всех прохожих, а последняя думала о превосходстве над ними.

В результате студенты из первой группы испытали эйфорию, а второй - легкое удовлетворение. Участники двух последних групп заявили, что у них, наоборот, ухудшилось настроение. Психологи отмечают, что причина этому кроется в том, что при сравнении себя с другими людьми у нас часто возникают стресс и тревога.