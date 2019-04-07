Советский Союз прекратил существование в 1991 году, сейчас выросло новое поколение, которое знает об СССР лишь по рассказам родителей. Между тем, семидесятилетняя история страны наполнена массой интересных фактов, в том числе запретами, которые существовали во время СССР.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Невозможно было выехать на заграничный курорт без разрешения властей.

2. Не принято было красить волосы в яркие цвета и делать пирсинг. Длинные волосы у мужчин также не приветствовались.

3. Валютные операции обычным гражданам были запрещены.

4. Как правило, квартиру или дачу можно было получить от предприятия в порядке очереди. Покупка недвижимости была, скорее, исключительным случаем, для этого нужно было вступать в кооператив.

5. После получения высшего образования молодых специалистов распределяли по предприятиям. Произвольно выбирать место работы было нельзя.

6. Чрезвычайно сложно было получить прописку в другом городе по собственной инициативе.

7. В СССР преследовали людей нетрадиционной ориентации, бодибилдеров и инструкторов карате.

8. Рецидивисты, вышедшие из тюрьмы, тунеядцы и диссиденты не могли жить в населенных пунктах, которые располагались в радиусе 101 км от крупных городов.