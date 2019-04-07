Пароход затонул 15 апреля 1912 года, но его обломки до сих пор остаются на дне Атлантического океана.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Части "Титаника" лежат на глубине 3 750 метров. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году, хотя попытки отыскать обломки парохода предпринимались и до этого. Ведь считалось, что на "Титанике" находятся драгоценности и другие артефакты на крупную сумму денег. Кое-что водолазам из 17 разных экспедиций удалось поднять на поверхность, включая личные вещи пассажиров и огромный кусок обшивки.

Однако о том, чтобы поднять со дна корпус парохода, речи давно не идет. Дело в том, что носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в очень плачевном состоянии. Они покрыты многослойной ржавчиной, толщина которой постоянно растет. При попытке поднять их со дна, вероятнее всего, корпус окончательно разрушится.

Кроме того, обломки "Титаника" давно стали частью подводной экосистемы. Они покрыты налетом, образовавшимся в результате продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. На корпусе и возле него проживают 24 вида беспозвоночных животных и 4 вида рыб, некоторые из которых даже питаются металлическими и деревянными конструкциями. В ходе очередной экспедиции 1991 года на поверхность с целью химико-биологического исследования было поднято несколько фрагментов ржавчины, в образцах которой позднее специалисты обнаружили ранее неизвестный вид бактерий, получивший название Halomonas titanicae.

По мнению микробиологов, остов полностью рассыпется на небольшие фрагменты на рубеже XXI и XXII столетий. Возможно, уцелеют только массивные металлические конструкции, вроде двигателя или якоря.