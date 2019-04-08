Любителей чая и кофе предупредили о смертельной опасности
8 апреля 2019 01:16 271
Ученые предупредили об опасности употребления горячих напитков, в частности чая и кофе, сообщает Day.Az со ссылкой на News.ru.
Исследователи пришли к выводу, что слишком горячие напитки могут приводить к онкологическим заболеваниям. Данные были выведены на основе исследования более одного миллиона человек в Азии и США.
Так, например, употребление двух или более чашек горячего кофе в день увеличивает риск возникновения рака легких на 41%. В то же время употребление такого же количества горячего чая увеличивает тот же риск на 37%.
Ученые рекомендуют воздержаться от употребления слишком горячих напитков. Оптимальной температурой напитка считается 50 - 60 °С.
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