Ученые предупредили об опасности употребления горячих напитков, в частности чая и кофе, сообщает Day.Az со ссылкой на News.ru.

Исследователи пришли к выводу, что слишком горячие напитки могут приводить к онкологическим заболеваниям. Данные были выведены на основе исследования более одного миллиона человек в Азии и США.

Так, например, употребление двух или более чашек горячего кофе в день увеличивает риск возникновения рака легких на 41%. В то же время употребление такого же количества горячего чая увеличивает тот же риск на 37%.

Ученые рекомендуют воздержаться от употребления слишком горячих напитков. Оптимальной температурой напитка считается 50 - 60 °С.