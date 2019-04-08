Американские ученые придумали лечебную перчатку для больных, перенесших инсульт. Пациенты носят ее несколько часов в день, в это время специальные импульсы от перчатки стимулируют нервные окончания, восстанавливая нарушенные функции рук у больных, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Одним из последствий ишемического инсульта является то, что руки могут стать парализованными. Для их разработки есть масса специальных упражнений, однако изобретение американцев эффективнее. Ожидается, что инновационная перчатка, в основе работы которой лежит вибрация, позволит вылечить пациентов быстрее, чем традиционные упражнения. Перчатку можно носить во время походов в магазин или чтения книг.

Ученые заявили, что перчатка уже успешно прошла экспериментальные исследования, дальше будет доработан ее дизайн и проведены клинические испытания, сообщает РИА Новости. После на рынок может быть выведен коммерческий продукт. В случае успеха методом, изобретенным американцами, можно будет лечить и пациентов с нарушением ходьбы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 15 млн человек в мире переносят инсульт. Многие пациенты теряют способность говорить и передвигаться, им требуется длительная реабилитация.