Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
7 апреля 2019 11:05 289
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле. Видеозапись выложил ее отец отфутболит Евгений Алдонин в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 12-летняя Вера на видеозаписи сидит за музыкальным инструментом в черном платье и играет лирическую пьесу.
"Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!", - написал Алдонин.
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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