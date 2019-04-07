Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле. Видеозапись выложил ее отец отфутболит Евгений Алдонин в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 12-летняя Вера на видеозаписи сидит за музыкальным инструментом в черном платье и играет лирическую пьесу.

"Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!", - написал Алдонин.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.