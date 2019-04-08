Яйца спасут от инсульта
8 апреля 2019 05:33 229
Назван продукт, который снижает риск развития инсульта.
Китайские ученые совместно с британскими коллегами доказали пользу яиц для сердечно-сосудистой системы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По мнению исследователей, наличие продукта в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта. В исследовании приняли участие 500 тысяч пациентов в возрасте от 30 до 80 лет. Испытуемые ежедневно съедали одно куриное яйцо в день на протяжении четырех лет.
Выяснилось, что у пациентов из фокус-группы на 26 процентов снизился риск развития инсульта. Также этот продукт является хорошей профилактикой от инфаркта, уточняют Известия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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