Назван продукт, который снижает риск развития инсульта.

Китайские ученые совместно с британскими коллегами доказали пользу яиц для сердечно-сосудистой системы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению исследователей, наличие продукта в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта. В исследовании приняли участие 500 тысяч пациентов в возрасте от 30 до 80 лет. Испытуемые ежедневно съедали одно куриное яйцо в день на протяжении четырех лет.

Выяснилось, что у пациентов из фокус-группы на 26 процентов снизился риск развития инсульта. Также этот продукт является хорошей профилактикой от инфаркта, уточняют Известия.