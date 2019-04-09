Пользовательницы Reddit назвали мужские черты, которые самим мужчинам кажутся положительными, но женщин совершенно не привлекают. Тред набрал более 6,5 тысячи комментариев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из подписчиц под ником M_Ad, призналась, что ей не нравится, когда при знакомстве парни говорят, как им ненавистны определенные типы женщин.

PlatinumBananya отметила, что ее бывший бойфренд пытался впечатлить рассказами о том, что начал половую жизнь в 12 лет. Однако пользовательница подчеркнула, что ее это ничуть не обрадовало. Неприятие подобного хвастовства поддержала и девушка под ником Orange_Paisley. "Это ничего не значит для меня", - пояснила она.

Electric29 призвала мужчин быть менее грубыми: "Некоторые парни считают, что они должны быть злыми, чтобы считаться мужественными, но я бы всегда предпочла доброго", - заявила она.

По словам юзера BeeRandi1o3, ей не нравятся парни, которые любят рассказывать об участии в драках или о том, как они сидели в тюрьме - "всем на это совершенно плевать". Еще одна пользовательница посоветовала парням не присылать фотографии своего пениса (так называемые дикпики). "Никогда в своей жизни я не просила и не хотела получить такое фото, в то же время мужчины рассылают мне их, как визитки. Пожалуйста, хватит", - посетовала она.

Пользовательница под ником WaffleIron50 заявила, что ненавидит, когда мужчины "набирают побольше мокроты и плюют на асфальт". Еще одна девушка с неудовольствием вспомнила, что общалась с парнями, которые плохо относились к своим матерям. Она выразила надежду, что это нечастое явление.