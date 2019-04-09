Как простая киргизка стала мамой для 145 детей и отстроила православный монастырь - ВИДЕО
9 апреля 2019 00:30 152
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Источник:Остроумно
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