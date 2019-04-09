Знакомые отказались от доли в квартире, так родственники хотели их ещё на коммуналку развести - ВИДЕО
9 апреля 2019 07:45 156
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Источник:Остроумно
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