Врачи из британской Ассоциации кровяного давления провели ряд исследований и выяснили, что от гипертонии спасают продукты, богатые калием. Они назвали продукты, которые стоит включить в диету.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Калий уменьшает негативное воздействие соли на организм. Она повышает количество натрия, а он, в свою очередь, мешает выводить воду из организма. Калий восстанавливает баланс и помогает почкам работать. Это помогает повысить давление.

Медики советуют гипертоникам включить в пищу сладкий картофель, бананы, томатный соус, апельсиновый сок и тунец. Они предупреждают, что в больших количествах калий опасен для организма, поэтому важно не переборщить с диетой и соблюдать ее с осторожностью.

Особенное внимание на уровень калия в крови нужно обратить тем, кто страдает от хронических болезней почек или принимает препараты от давления на постоянной основе. Перед тем, как сесть на такую диету, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.