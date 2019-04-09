По мере того, как в мире увеличивается разрыв между бедными и богатыми, внимание к феномену бедности со стороны социологов усиливается. Исследования показали, что бедность циклична и дети часто наследуют ее от родителей. Чем моложе человек, тем больше у него шансов разорвать этот замкнутый круг. Поэтому людям школьного и студенческого возраста особенно важно знать об основных ошибках, мешающих вырваться из нищеты.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Боязнь переезда

Чтобы спастись от унаследованной бедности, надо двигаться "вслед за деньгами". Из маленьких сел и провинциальных городков - в столицы и другие крупные города, где зарплаты выше и возможностей больше. В молодости это легко сделать с помощью учебы. Если вы боитесь переезда, бедность останется с вами на долгие годы.

Боязнь смены работы

Вы работаете на спокойной должности с зарплатой около 14-20 тыс. рублей. Этого хватает на жизнь, и вы опасаетесь искать другую работу. Однако работу легче менять, пока человек молод. С каждым годом, проведенным на малооплачиваемой должности, бедность затягивает человека все сильнее.

Нежелание учить иностранные языки

В наше время сложно найти хорошую работу без знания иностранных языков. Английский или китайский - выбор за вами. Однако помните, что на рынке труда специалист без знания языков подобен инвалиду. Поскольку с помощью различных приложений сегодня можно учить языки абсолютно бесплатно, это доступно любому владельцу смартфона.

Склонность расслабляться с помощью алкоголя

Если вы родились в неблагополучной семье, велика вероятность, что привычка расслабляться с помощью алкоголя кажется вам нормальной. Однако на самом деле это путь в никуда. Пока вы будете потихоньку двигаться в сторону алкоголизма, ваши ровесники обгонят вас на карьерной лестнице.