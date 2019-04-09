Ученые Университета Дьюка (США) обнаружили в образце рака легких млекопитающих миниатюрный желудок, двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали тысячи геномов 33 различных типов раковых опухолей, включая немелкоклеточный рак легких, который составляет 80-85 процентов всех случаев рака легких. Оказалось, что в большой доле злокачественных новообразований отсутствует активный ген NKX2-1, играющий важную роль в определении судьбы клеток.

Он обуславливает их дифференциацию, в ходе которой они приобретают функции и свойства, характерные для тканей дыхательной системы. При отсутствии данного гена клетки могут развиться в любые другие ткани и органы.

Ученые обнаружили, что в данных образцах раковые клетки экспрессируют гены, связанные с функциями пищеварительной, а не дыхательной системы. Поскольку развитие и легких, и желудка с кишечником начинается с одних и тех же прогениторных клеток, то раковые клетки легких, утерявшие ген NKX2-1, начинают развиваться по "соседнему пути".

Специалисты провели эксперименты с мышами, у которых в легочной ткани нокаутирован NKX2-1. В результате под микроскопом стали заметны структуры, характерные только для кишечных и желудочных тканей. Кроме того, клетки легких стали производить пищеварительные ферменты. У мышей, склонных к развитию опухолей, в легких возникли новообразования, напоминающие части средней и задней кишки.