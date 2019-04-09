Несмотря на свою изначальную вторичность, советский автопром был способен удивлять. Ярким примером самобытного и весьма смелого спорткара стал, например, ЗАЗ Спорт-900, который Эдуард Молчанов в своей книге "Автомобиль и дизайн" справедливо сравнил со знаменитым Porsche 911. Жаль только, что выпущен этот автомобиль был малой серией и массовым не стал. Но обо всем по порядку...

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

История создания

Первый автомобиль был создан инициативной группой научно-исследовательского автомобильного института "НАМИ". За основу был взят ЗАЗ 965А, известный как "Запорожец". На его шасси установили обтекаемый кузов из стеклопластика. Получилось очень интересное в дизайнерском плане купе с посадочной схемой 2+2. Помимо двух взрослых на передних сиденьях, сзади могли поместиться еще два ребенка. Интерьер салона был отчасти позаимствован у оригинала, но стал более современным, в том числе и за счет массивной центральной консоли. Сверхкомфортным назвать автомобиль было нельзя, но по тем временам он был довольно удобен.

Внешний вид

Необычный внешний вид автомобиля был во многом продиктован особенностями двигателя ЗАЗ. Из-за его большой высоты корпус спорткара стал клиновидным с сужением к носу - ведь мотор у "Запорожца" располагался сзади. Впереди же был небольшой багажник, достаточный для того, чтобы вместить несколько сумок, если семья отправляется за покупками или в путешествие.

Ходовые качества

Что касается технических характеристик, то они были лучше, чем у оригинального ЗАЗ 965, хотя двигатель, трансмиссия и подвеска в новый автомобиль полностью перекочевали от "Запорожца". Секрет был в облегченном кузове из стеклопластика с рамным каркасом из труб. Он весил всего 500 килограммов, а потому даже 27-сильного двигателя ЗАЗ хватало для разгона до 100 км/ч. Получился очень хороший городской автомобиль, а потому создатели надеялись на то, что он пойдет в массовое производство.

Судьба проекта

К сожалению, в серию автомобиль так и не пошел по не совсем понятным причинам. Так Евгений Кочнев в своей книге "НАМИ/НАТИ" предполагает, что решение было исключительно политическим - мол, ни к чему советскому человеку увлечение западными спорткарами. Кто знает, будь дизайн автомобиля более классическим, может его судьба сложилась бы по-другому. Так же все ограничилось серией в несколько десятков экземпляров, собранных сотрудниками НАМИ в условиях института буквально "на коленке".