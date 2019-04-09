День рождения "вора в законе" - отличный повод для его "коллег" собраться вместе. Во время пышных застолий "авторитеты" принимают судьбоносные для криминального мира решения. Ничто человеческое "законникам" не чуждо, поэтому к выбору подарков для именинников они подходят весьма тщательно.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Что не стоит дарить "вору в законе"

Начнём с того, какие подарки для "воров" неприемлемы "по идеологическим причинам". Вопреки стереотипному мнению о профессиональных преступниках, им не следует дарить пистолет или любое другое оружие. Воровской закон принципиально не запрещает брать в руки "волыну". Однако традиционно главной силой вождей блатного мира считалось умение разрешать спорные вопросы словами, не марая при этом руки. Для насильственных действий у них всегда имелись подчинённые. Кроме того, оружие ассоциируется с представителями государственной власти и со службой в армии.

Также традиционно не приветствуются в качестве подарков чрезмерно дорогие объекты собственности. Взгляды "воров" далеки от советского потребительского идеала "квартира, машина, дача". Особым уважением пользуются "законники"-бессребреники. Отсутствие предметов роскоши - гарантия того, что "вор" не запускает руку в общак. Впрочем, в настоящее время ситуация уже несколько изменилась.

Подарки "ворам" в 80-90-х годах

В советское время, когда доходы большинства граждан были невелики, "воры" дарили друг другу достаточно скромные по нынешним временам вещи, например, одежду. Вероятно, уже в тот период было принято вручать и конверты с деньгами. Впрочем, значение имел не сам подарок, а тот, кто его подарил. Например, есть фотоснимок 1990 года, на котором Борис Апакия (Апакела) позирует в чёрном кожаном плаще, который преподнёс ему известнейший советский "вор" Вася Бузулуцкий.

С 1990-х годов, когда в России воцарился рынок, подарки "ворам" сделались более дорогими и престижными. Притчей во языцех стали золотые цепи, правда, криминальные авторитеты действительно питали слабость к ювелирным изделиям. Их "законники" дарили не только друзьям-"ворам", но и лицам, имевшим заслуги перед блатным миром. Например, певец Михаил Круг носил перстень с тремя бриллиантами, полученный им от тверского "вора" Саши Севера.

По мере технического прогресса, хорошими подарками стали считаться средства связи. Но "авторитеты" старшего поколения не всегда могли с ними освоиться.

Современные подарки

Сейчас нормальным подарком у "воров", судя по сообщениям на профильных сайтах, считается автомобиль. Например, можно встретить информацию, что один из дагестанских депутатов пригнал своему другу Шамилю Магомедову (Смолянскому) внедорожник Land Cruiser 200, чтобы укрепить его авторитет.

Нередко "воры" дарят друг другу животных, в т.ч. экзотических. Александр Громоздин (Гром) во время своей коронации в Сочи получил от собравшихся на это событие "законников" рысака орловской породы. А Темо Сухумскому (Темури Гвасалия) в 2014 году подарили живого львёнка. На YouTube выложен ролик, где можно увидеть, как Темо играет с уже подросшим львом, войдя к нему в клетку. Единственный атрибут "роскоши", в отношении которого у "воров" ещё сохраняется табу, - готовый бизнес. Считается, что принимать такой щедрый дар - "не по понятиям".

Остаётся добавить, что на дни рождения "законники" часто получают и "подарки" совсем иного рода. Сходки в ресторанах привлекают внимание и правоохранителей, и бандитов-конкурентов. Поэтому любой банкет с участием "воров" может закончиться арестами или даже массовым убийством его участников.