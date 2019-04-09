Школьники оставили под дверью гостиничного номера записку и деньги! И вот почему - ВИДЕО
9 апреля 2019 23:30 120
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Источник:Остроумно
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