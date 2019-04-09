Житель Нигерии восхитил Сеть, опубликовав в Twitter фото своей дочери в длинном парике.

Как написал мужчина, сначала он сильно перепугался, увидев в квартире существо с длинными черными волосами.

Он принял дочь за Амадиоху - духа грома и молний, которому поклоняются некоторые народы в Нигерии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Когда я увидел ее у себя дома, чуть не упал в обморок", - написал мужчина.

Пост набрал более 500 тысяч ретвитов и множество комментариев. Пользователи в ответ также публиковали фото и видео своих детей в париках.

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