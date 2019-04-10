Сегодня звезды гороскопа обещают, что слово "хочу" будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово "надо". И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, - все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы - иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Овну не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Овна связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Телец

Сегодня Тельцу следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Тельцу сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Близнецы

Сегодня, за что бы Близнецы ни взялись, они будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Близнецы способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Близнецы сегодня примут участие, они просчитают все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет им действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Рак

Сегодня Рака ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Раку продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Рака от запланированных дел.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Лев сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Льва сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Дева

Сегодня лучшим, что Дева может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ей поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Деве потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Дева может рассчитывать на многообещающий результат.

Весы

Сегодня Весы может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в их планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Весов, а может, она связана с какими-то событиями в их делах. Так или иначе, Весам придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у них уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Весам нелегко будет выполнить все, что они изначально планировали.

Скорпион

Сегодня для Скорпиона - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Скорпиона целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Скорпион сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Стрелец

Сегодня Стрелец может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Стрельцу будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Стрелец не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Стрельца близка к абсолютному нулю.

Козерог

Сегодня ситуация может потребовать от Козерога взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Козерог избавится от гирь на своих ногах!

Водолей

Сегодня, за что бы Водолей ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Водолей до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Рыбы способны почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у них нет: сегодня окружающие настроены к Рыбам благосклонно, и если они захотят, то вполне способны донести до них свои мысли.