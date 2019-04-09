Соль - важнейший элемент для всех живых существ. Этот пищевой продукт присутствует в изобилии на Земле. Процесс добычи соли формирует красивые пейзажи, глубокие пещеры, разноцветные резервуары и разные геометрические формы. Некоторые из этих мест стали туристическими достопримечательностями, курортами и даже концертными залами.

В этой подборке показана странная красота соляных шахт.

История этого солончака насчитывает более 2000 лет. Он находится на северо-западе Китая в провинции Ганьсу.





Соляные поля в провинции Самут Сакхон, Таиланд. (Фото Artit Fongfung):



Бывают рисовые террасы, а бывают соляные. Это долина соли в городе Анана на севере Испании. (Фото Pablo Blazquez Dominguez):

Неподалеку от города Клуж-Напока расположена одна их самых крутых достопримечательностей Румынии - соляная шахта Салина Турда. Второй такой шахты в мире нет, тем интереснее, что внутри создан парк развлечений. (Фото DaLiu):



Ретба - озеро в Сенегале, расположено в 20 км к северо-востоку от полуострова Зелёный мыс. Площадь 3 км². Максимальная глубина 3 метра. Своё название озеро получило из-за особого цвета воды, который колеблется от рыжеватого до алого. Ретба известна своими большими запасами соли. Содержание соли в воде достигает 40 %. Добыча соли происходит с 1970 года. В озере Ретба нельзя находиться больше 10 минут, так как можно получить кожные ожоги. Так как местные люди находятся в воде больше 10 минут (сбор соли долгий процесс), им приходится мазать своё тело специальным маслом, которое противостоит этим ожогам. (Фото Sebastian Miranda):

Марас - небольшой город в Перу, центр одноимённого района, входящего в провинцию Урубамба. Расположен в 40 км к северо-западу от города Куско и примерно в 7 км от города Морай. Представляет собой древнее индейское поселение в Священной долине Инков. Город знаменит соляными террасами Салинерас-де-Марас, которые находятся в нескольких километрах от города на склоне горы и использовались для добычи соли ещё во времена Империи инков. (Фото Lovelypeace):

Соляные террасы Салинерас-де-Марас вблизи. (Фото Frédéric Soltan):



Внезапно: футбольные ворота в бывшей соляной шахте на глубине 300 метров, недалеко от Соледара, Украина. (Фото Marianna Ianovska):

Соляные пруды в Эфиопии - мелкие искусственные водоёмы, создаваемые с целью производства соли из морской воды или рапы. Морская вода или рапа подаются в водоёмы, после чего вода удаляется посредством естественного испарения, а соль оседает на дне водоёма. Такие водоёмы также являются местом отдыха и пастбища для многих разновидностей водных птиц, в том числе вымирающих видов. (Фото Tran Qui Thinh):



Караваны верблюдов с солью, Эфиопия. (Фото Joel Santos):



Одним из самых жарких мест планеты признана долина вулкана Даллол в Эфиопии, расположенного у одноименного заброшенного города. В Данакильской котловине, находящемся на уровне - 100 метров ниже уровня моря, на поверхности соленого озера добывают соль "дедовским" методом. Соль здесь добывают прямо с поверхности. Рабочие делятся на три категории. Первые - машут топорами с кривыми топорищами и вырубают пластины соли с поверхности озера, размером около 30 на 40 сантиметров. (Фото Carl Court):

Вторая группа рабочих обтесывает эту соль со всех сторон и придает пластинам правильную квадратную форму. Третьи, грузят все это на караваны верблюдов. Отесанная плитка соли стоит в Мекеле на рынке около 10 рублей. Каждый верблюд везет около 40 таких пластин, то есть соли на 400 рублей. И везет он их дольше недели до соляного рынка в городе Мекеле. (Фото Siegfried Modola):



Караван верблюдов с добытой солью, Даллол, Эфиопия. (Фото Carl Court):



Соляная шахта Уинсфорд в графстве Чешир (Великобритания). Запасы каменной соли здесь впервые были обнаружены в 1844 году. На самом деле старатели искали каменный уголь, но случайно наткнулись на крупное месторождение затвердевшей, как камень, соли. Каменная соль в Уинсфорде начала формироваться 220 миллионов лет назад, когда Англия была еще покрыта солеными морями. Под действием высоких температур вода медленно испарялась, оставляя большие залежи соли под землей. Сегодня каменная соль в шахте Уинсфорд добывается с помощью карьерной техники. (Фото Phil Noble):



Солигорск - это крупный город в Белоруссии. Он известен своими соляными шахтами. (Фото Vasily Fedosenko | Reuters):

Туз - второе по величине озеро в Турции. Три соляные шахты на озере добывают порядка 70 % от всей соли, потребляемой Турцией. Добыча соли определяет направление промышленной деятельности в регионе, которая в основном связана с очисткой и переработкой соли. (Фото Murat Oner Tas):

Деревня Салин-де-Жиро, Арль, Франция. И добыча соли. (Фото Sami Sarkis):



Почти в 50 км к северу от Нячанга расположены соляные плантации Хон Кхой (Hon Khoi). Морская соль, получаемая на Хон Кхой, ценится за счет своей натуральности и высокого содержания йода. (Фото Quang Nguyen Vinh):



Разноцветные стены соляной шахты расположены на глубине 420 метров под городом Солигорск. Вы удивитесь, но здесь обустроена 31 палата для пациентов с заболеваниями органов дыхания. Комплекс состоит из двух подземных отделений и уникален своим составом горной породы - из красной и белой соли. Благодаря этому белорусские соляные шахты не имеют аналогов в мире. Конструкция подземной лечебницы была разработана на основе научных исследований и получила мировое признание. (Фото Sergey Mikhalenko):

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