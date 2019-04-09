Каждой уверенной в себе женщине предпочитающей роскошь и безупречность нужна утонченная обувь, сумка и аксессуары. Ведь именно это делает их неотразимыми. Коллекция от Jimmy Choo - самый удачный выбор.

В новом сезоне Jimmy Choo с коллекцией весна-лето 2019 продолжает дарить своим любительницам обувь, cумки и аксессуары, которые наполняют их жизнь изысканностью и элегатностью! Коллекции представлены в классическом, деловом, фэшн и кэжуал стилях, способны стать важной частью как повседневной жизни, так и особенных дней!

Образы, созданные с коллекцией бренда представила известная бизнес-леди и блоггер Камилла Вердиева.

В первом образе лакированные мюли "Bing" c ремешком на щиколотке и украшенные сверкающими кристалами придадут вашему образу дополнительного блеска. Такую обувь мечтает видеть в своем гардеробе каждая стильная девушка! А модная сумка серебряного цвета добавит к вашему образу особый шик. В этом образе вы будете неотразимой где бы вы ни находились!



Во втором образе нотку роскоши к вашему образу добавит обувь "Baker" от Jimmy Choo на высоком удобном каблуке с глубоким V-образным вырезом. Сумка "Sidney", украшенная позолоченной пластиной и прозрачными криссталами в виде фамилии Jimmy Choo задаст еще более торжественное настроение в важные дни, сделав вас символом грации, шарма и высокого вкуса! Стоит также отметить и то, что обувь Jimmy Choo знаменита своей удобной колодкой: поэтому кабл.loo уки можно носить, не уставая, целый день!

Высокое качество, красивый дизайн, изысканный стиль, удивительные детали, роскошное исполнение, элегантность и удобство - вот всё что можно сказать о новой коллекции.

Коллекции от Jimmy Choo славятся особенной популярностью среди звезд Голливуда. Их носят Джулия Робертс, Кайли Миноуг, Кэтрин Зета-Джонс, Шарлиз Терон и многие другие.

Все модели из весенне-летней коллекции бренда можно приобрести по адресу: Проспект Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, бутик Jimmy Choo

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