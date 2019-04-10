Московская пенсионерка пришла в полицию с заявлением о том, что двое незнакомцев подвергли ее психической атаке и убедили совершить необдуманные траты. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

80-летняя женщина, проживающая на улице Летчика Бабушкина, обратилась в отделение вечером 7 апреля. По словам пенсионерки, 2 апреля двое граждан Греции подвергли ее психической атаке, а затем продали ей ненужную шубу и два комплекта постельного белья. Общая стоимость покупки составила 30 тысяч рублей.

По информации источника, пенсионерка отдала им деньги у дома на улице Осташковская. В настоящий момент МВД разбирается в инциденте.

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