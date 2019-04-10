Назван процент довольных своей внешностью женщин
Сотрудники британского ретейлера в сфере красоты и здоровья Boots выяснили, сколько женщин среднего возраста считают себя красивыми. Результаты исследования публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В опросе приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет. Только 60 процентов (960 человек) дали положительный ответ на вопрос о том, довольны ли они своей внешностью. Более того, 70 процентов оказались уверены в том, что на 40-50-летних женщин никто не обращает внимания.
Помимо этого в ходе опроса специалисты выяснили, что восьми из десяти респонденток важно, чтобы их считали красивыми "как внешне, так и внутренне". Оказалось, что некоторые черты характера наряду с внешними данными помогают им чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Среди них, в частности, оказались умение признавать свои ошибки, быть честной с собой и другими, а также самоирония, сострадание, умение отстаивать свои права и защищать права других.
Ранее в апреле шведская велнесс-марка Foreo провела онлайн-опрос и составила рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей. Среди женщин первой стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии "Оскар" Хелен Миррен. На втором месте оказалась королева Великобритании Елизавета II (92 года), которая предпочла не пользоваться омолаживающими процедурами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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