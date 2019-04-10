Как известно, в каждой шутке -лишь доля шутки. То же самое можно сказать и о мифах. Очень часто в них только доля мифа, а их основой были реальные исторические события. Одна из самых ярких библейских легенд рассказывает о Всемирном потопе, едва не погубившем человечество.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Подобные мифы о потопе встречались у десятков народов Ближнего Востока и Средиземноморья (в том числе и у древних греков). Ученые давно искали подтверждения событий, которые могли лечь в основу таких легенд Еще в 1920-е гг. английские археологи (Леонард и Вулли) доказали, что в Месопотамии нашли следы мощного древнего наводнения. Похожие следы нашли потом и в других местах региона. Следы всемирных или по меньшей мере весьма масштабных катастроф, связанных с затоплением, находили болгарские ученые (П. Димитров), а также советские геологи и археологи (В.А. Сафронов, А.Л. Чепалыга и др.). По одной из версий, прототипом легенды стало затопление Персидского залива из-за таяния ледников.

Но, пожалуй, самую смелую и убедительную гипотезу о происхождении легенды выдвинули ученые США около 20 лет назад. В 1999 году американские геологи из Колумбийского университета Уильям Райан и Уолтер Питман опубликовали нашумевший труд под названием "Ноев потоп: новые научные исследования события, изменившего историю".

В книге исследователи доказывают, что около 5,5 тыс. лет до н.э. уровень воды в Черном море поднялся на 140 метров. Райан и Питман назвали это "черноморским потопом". Бывшее огромным пресным озером с уровнем воды ниже мирового океана, Черное море соединилось со Средиземным в результате общего подъема мирового океана. Изучив береговые линии и осадочные породы Черного моря, геологи установили подъем уровня воды. Огромная часть морского дна раньше была сушей, и там не происходило накопления морских осадков. Море увеличилось почти на 50%, и конечно, все, кто жил на затопленной территории (ок. 155 тыс. квадратных километров), стали жертвами этого грандиозного события. Даты, в которые по предположению ученых, произошло черноморское затопление, примерно соответствуют библейской дате Всемирного потопа.

Причиной катастрофы и прорыва воды Средиземного моря к Черному могло стать сильное землетрясение и извержение подводных вулканов (например, около полутора тысяч лет до н.э. вулкан Санторин извергался и произвел потоп на побережье Средиземного моря). Еще одним последствием Райан и Питман называют появление Азовского моря. Помимо береговых линий, палеографии и палеоботаники (изучили, как менялась флора и фауна Черного моря), в пользу их гипотезы говорит однозначно доказанный факт того, что вода Черного моря была когда-то пресной, а само море было очень похоже на близкое к нему Каспийское. Эти моря-озера образовались в результате таяния ледников после последнего обледенения. Растения и животные Черного моря около 5,5 тыс. лет до н.э. были пресноводными, а затем погибли и были заменены морскими. Сохранились только их остатки в пресноводных, случайно оставшихся изолированными лиманах и реках возле Черного моря.

Критики теории говорят о том, что вода из Черного моря могла переливаться наоборот, в Средиземное. Однако, затопленные речные долины на черноморском дне и следы жизни человека, обнаруженные там же (орудия труда и строения) говорят о том, что огромные пространства все же были затоплены соленой водой. Человек всегда жил рядом с водоемами, следовательно, потоп должен был стать ужасающей катастрофой с огромным количеством жертв: представителей развитой цивилизации, о которой мы пока очень мало знаем из-за последствий катастрофы.

Неудивительно, что многие народы создали и передавали тысячи лет предания о потопе, давшем их культуре новое начало. Люди вынуждены были массово мигрировать и начать заново налаживать хозяйственную жизнь. Сторонники гипотезы Райана и Питмана связывают именно с миграцией беженцев появление трипольской культуры.

"Трипольцы", жившие к северо-западу от Черного моря между Дунаем и Днепром как раз с 6-го тысячелетия до н.э., были весьма развитыми уже в момент их появления на этой территории, что говорит в пользу того, что они оказались там в результате массового переселения. При том их антропологический состав весьма пестрый - самые разные типы объединились в одну культуру, что в эпоху малой мобильности должно было иметь веские основания. Генетика этих людей связывает их с балканскими народами, которым они могли дать толчок для развития. Совершенствование методов подводной археологии в будущем откроет нам подробности произошедшей 7,5 тыс. лет назад катастрофы, а также происхождения, жизни и судьбы народов, павших ее жертвами.