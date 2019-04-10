Этноним "русские" звучит для нас настолько привычно, что кажется, будто так было издревле. Но не так на самом деле. Слово "русский" как имя существительное вошло в обиход сравнительно недавно. Долгое время наши предки именовали себя иначе.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Киевская Русь: русины

Прежде всего, бросается в глаза, что этноним "русский" - исходно имя прилагательное. В этом смысле "русский" образован по тому же принципу, что этнонимы многих германских народов: English, Deutsch, Svensk и т.д., где название народа и прилагательное, связанное с ним, суть одно слово. Этим русский выделяется из большинства славянских языков, где самоназвания народов являются и по форме именами существительными: polak, čech, horvat, українець, българин и т.д.

Прилагательное "русский" ("роуський", "руський", "руский"), производное от Руси, известно издревле. "Мы от рода Рускаго", - писали послы князей Олега и Игоря в договорах с Византией в Х веке. "Откуду есть пошла Руская земля", - написал инок Нестор в подзаголовке своей "Повести временных лет" в начале XII века. "О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!" - восклицал неизвестный нам автор "Слова о полку Игореве" в конце того же столетия. "О свҍтло свҍтлая и украсно украшена, земля Руськая!" - так начинал своё "Слово о погибели Русской земли" другой неизвестный автор середины XIII столетия.

Но "русский/руський" относилось лишь к земле, населённой Русью или подвластной Руси. Применительно к человеку употреблялось слово "русин", которое встречается и в договорах с Византией, и в "Русской Правде". При этом неизвестно, означало ли оно принадлежность к собственно племени русов (к "роду Рускому") или уже отражала подданство Руси, независимо от древней племенной принадлежности (к полянам, древлянам и т.д.).

Формой же множественного числа была русь, что отражено в тех же договорах с Византией. Сами византийцы называли древних русов "росами", в силу фонетических особенностей передачи звуков чужой речи, а также по причине отождествления с легендарным северным народом Ηρως, о котором ещё в VI веке писал сирийский историк Захарий Ритор.

При этом в наших летописях, рассказывающих о событиях X-XIII веков, безраздельно господствуют самоидентификации по землям, по названиям главных городов: киевляне, черниговцы, галичане, полочане, смоляне, новгородцы, суздальцы и т.д. Именно эти общности регулярно воюют между собой, призывают и изгоняют князей, заключают международные договоры.

В "Слове о полку Игореве" встречается ещё термин "русичи", но он считается поэтическим обобщением, не употреблявшимся в обыденной речи.

Московская и Литовская Русь: русины

В эпоху, когда древняя Русь оказалась расколота между Москвой и Литвой, слово "русин" употребляется по-прежнему. При этом, как правило, оно служит для идентификации в противопоставлении более крупной общности. "Русин" приобретает некое наднациональное значение, что отчётливо видно, например, из "Хожения за три моря" тверского купца Афанасия Никитина (конец XV века): "Ханъ у меня взял жеребца, а увҍдал, что яз не бесермянин - русинъ". Здесь, очевидно, "русин" выступает как антитеза общности "бесермен", то есть мусульман.

В таком же качестве "русином" называл себя русский как в Московии, так и в Литве, в противоположность "немчину" (любому европейцу, говорившему на языке германской группы), "фрязину" (говорившему на романских языках), "татарину", а также "грузину" (название этой страны в форме Гурз русские усвоили от персов), и "армянину" (Армения - латинское наименование). Слово "русин" было образовано по тому же принципу, что и "болгарин".

Употреблялась ещё форма "русак" (аналогичное словообразование сохранилось у поляков и словаков), но впоследствии она приобрела уничижительный оттенок. В отношениях между собой русские Москвы и Литвы называли друг друга соответственно "москвин" ("москаль") и "литвин".

Самоназвание "русин" на Москве удержалось до конца XVII века. На Украине казацкое государство в середине XVII века называлось в договоре с Речью Посполитой "гетманством Русским Украинским". Ещё в начале ХХ века русинами звалось большинство жителей Западной Украины. Сейчас это самоназвание сохранилось кое-где в Закарпатье.

Российская империя: россияне и великороссы

В XVIII веке русские по-прежнему не знали, что они русские. Простонародью было всё равно, единого самосознания, кроме общего подданства царю, у него не было. Элита примеряла на себя разные термины книжного происхождения: "росс", "россиянин". В "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина (начало XIX века) также ещё никаких русских нет, там действуют "россияне" - производное от названия государства.

Только с середины XIX века официальная этнография, очевидно, под влиянием термина "народность" из идеологического лозунга-триады, внедряет слово "русский" для обозначения всей общности православных подданных всероссийского императора, говорящих на славянских языках. Тогда же внедряется и разграничение этой общности по давно известным географическим названиям: великороссы, малороссы и белорусы. Следует отметить, что само население никогда себя так не называло. Всегда ранее использовались только слова "русин" (повсеместно), также "украинец" (в Украине-"Малороссии") и "литвин" (в Белоруссии).

Таким образом, неологизм "русский" в качестве имени существительного был создан для консолидации православных российских подданных и внедрялся через образование. Но поскольку охват народной массы общим образованием до революции был недостаточным, то это сознание не успело укорениться широко.

После 1917 года: русские

Ещё во время Первой мировой войны происходило множество сцен, свидетельствующих о том, что у массы народа, который сейчас именуется русским, не было общего национального самосознания. Часто преобладала идентификация по территориям: "Мы - тамбовские, до нас немец не дойдет", - говорили иногда на фронте.

Большевики, взяв курс на нациестроительство, поддержали образование отдельных Украинской и Белорусской республик. Термин "русские" они начали внедрять исключительно по отношению к тем, кто до революции официально именовался (но никогда так себя не называл) велокороссами.

Всеобщая ликвидация неграмотности и паспортизация населения, при которой указание национальности стало обязательным, примерно в 1930-е годы утвердили термин "русский" в качестве этнической самоидентификации. Окончательному его укреплению способствовала Великая Отечественная война, в которой пропаганда особенно уповала на "русский патриотизм".

Таким образом, русскому народу, в плане осознания себя как единой общности с таким названием, ещё нет и ста лет.