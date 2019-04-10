Ветерана войны Алексея Кулака, получившего самое высокое воинское звание за боевые заслуги в Великой Отечественной, долгое время считали не самым худшим разведчиком-нелегалом. О том, кем он был на самом деле, его коллеги узнали только после смерти полковника.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Отважный офицер

В книге писателя Анатолия Терещенко описывается боевой путь Алексея Кулака. Он был из московской рабочей семьи. В самом начале Великой Отечественной закончил артиллерийское училище. Комбат Кулак, судя по его послужному списку, воевал отважно, получил за сражение на Курской дуге орден Александра Невского. А в конце войны под Берлином подразделение этого раненого, но продолжавшего вести бой офицера сумело поддержать артогнем части РККА, форсировавшие одну из германских рек.

Именно за этот подвиг старшему лейтенанту Кулаку впоследствии присвоили самое высокое воинское звание. Всего же за время войны он был награжден несколькими боевыми орденами и многими медалями.

Как кандидат наук стал "Федорой"

Демобилизовавшись, Алексей Кулак отучился в Московском химико-технологическом институте, защитил кандидатскую диссертацию. В этот период героя войны решили пригласить на службу во внешнюю разведку КГБ. Кулак закончил разведшколу, в начале 60-х годов его направили в нью-йоркскую резидентуру, где офицер служил в Секретариате ООН. В действительности он как оперсотрудник Первого главного управления КГБ СССР должен был добывать научно-техническую информацию о различных западных разработках.

Как пишет Анатолий Терещенко, звезд с неба Алексей Кулак не хватал, вербовки ему не удавались, и разведчику многое прощалось как Герою Советского Союза. В 1962 году Кулак решил упрочить свое положение тем, что... пошел в нью-йоркское отделение ФБР и предложил американской контрразведке сотрудничество. Вскоре ему дали оперативный псевдоним "Федора".

Дмитрий Прохоров в своей книге о разведчиках-предателях писал, что Кулак общался с американскими контрразведчиками почти в открытую, встречаясь с ними в одном из нью-йоркских баров. Советские коллеги разведчика считали, что он таким образом пытается завербовать сотрудников ФБР.

Скольких он сдал

По данным советской внешней разведки, Алексей Кулак дал ФБР информацию о всех нью-йоркских агентах КГБ и отчасти - ГРУ. Джон Бутенко ("Блейк"), очень ценный информатор Комитета госбезопасности, был раскрыт тоже с помощью Кулака. Предатель получал от фэбээровцев сведения, которые в СССР не могли использовать по причине несовершенства производственной базы и отсталости советской экономики, часто эта информация была устаревшей или попросту лживой.

Тем не менее сведения, передаваемые "агентами" Кулака в Центре ценились, предателя даже наградили двумя орденами - Красного Знамени и Красной Звезды. По воспоминаниям сослуживца Кулака Юлия Кобякова, "крот" был не лишен обаяния, играл роль простого, широкой души, человека. За накоплением западных дорогих вещей, как многие соотечественники, жившие за границей, не гнался. Отсутствие стремления к роскоши отчасти и позволяло Кулаку долгое время оставаться вне подозрений.

После 16 лет сотрудничества с ФБР Кулак "выработал свой ресурс" - стал много пить. В итоге его сначала освободили от активной работы в западной резидентуре, вернув в Москву, а затем и вовсе отправили на пенсию. Как раз после "списания" у его коллег и возникли подозрения, что "крот" сдававший советскую агентуру на Западе, это именно Алексей Кулак.

В 1983 году эти опасения нашли свое подтверждение, но судить за предательства было уже некого - Алексей Кулак умер от рака. Спустя 7 лет он посмертно был лишен звания Героя Советского Союза и нескольких орденов, в том числе и тех, которые получил во время Великой Отечественной войны.