Ученые Вашингтонского университета пришли к выводу, что чрезмерное употребление соли и недостаточное количество цельного зерна, фруктов и овощей способствует гибели 11 миллионов человек ежегодно. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам исследователей, нездоровое питание является более частой причиной смерти, чем курение. Три миллиона человек в мире гибнут каждый год из-за большого количества натрия в пищи (в составе соли), еще три миллиона - из-за недостатка цельного зерна, а еще два миллиона - из-за недостатка фруктов. При этом несбалансированное питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, некоторым видам рака и диабету.

Реже всего преждевременно умирают люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, которая характеризуется употреблением клетчатки в составе фруктов, овощей и орехов, а также ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в оливковом масле. Список стран с наименьшим уровнем смертности из-за питания включает Израиль, Францию и Испанию. В Узбекистане, где основным продуктом питания являются хлеб и макароны, уровень смертности самый высокий и составляет 891 на сто тысяч человек.

Считается, что от курения умирает около семи миллионов человек в год. Высокий уровень смертности от неправильного питания объясняется тем, что тех, кто употребляет нездоровую пищу, в мире больше, чем курильщиков.