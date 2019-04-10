Неизбежным возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью помогает противостоять свежий чеснок. Новый эксперимент ученых Луисвиллского университета в США подтвердил это.

- Введение в рацион чеснока, который содержит соединения, называемые аллил сульфиды, помогает сохранить здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, улучшить когнитивные способности у пожилых людей, - цитирует Eurekalert одного из авторов эксперимента, доктора Джиортимия Бехера. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского физиологического общества, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Важность кишечной микрофлоры давно известно микробиологам, однако о ее воздействии на память говорят мало. Разнообразие кишечной микробиоты неизбежно падает с возрастом, и как оказалось, это связано с когнитивным и функциями организма.

В ходе эксперимента двухлетним мышам (что соответствует человеческому возрасту 56-69 лет) ввели в рацион добавку аллил сульфида. Затем их сравнили с мышами-ровесницами и более молодыми особями.

Оказалось, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, нежели их ровесницы, оставшиеся без этой биодобавки.

Кроме того исследователи обнаружили, что за снижение когнитивных функций, вероятно, отвечает пониженная экспрессия генов NDNF (нейротрофический фактор мозга, отвечающий за его питание). Чеснок, в свою очередь, увеличил экспрессию этих генов у мышей. Исследователи намерены дальше изучать связь между микробиотой кишечника и когнитивными функциями.