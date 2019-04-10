Ученые из США предупреждают об отличной от нуля вероятности плазменного дождя, в виде которого нашу планету может накрыть мощный солнечный выброс, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

"Часть солнечной плазмы регулярно оказывается в открытом космосе, а затем притягивается обратно к звезде ее мощным гравитационным воздействием. Но если выброс будет слишком интенсивным, то этот плазменный дождь обрушится на ближайшие к Солнцу планеты - то есть, в том числе и на Землю", - рассказывают авторы исследования, сотрудники Католического университета Америки.

С физической стороны плазменные дожди мало отличаются от корональных выбросов - оба типа солнечных "осадков" формируются во внешних слоях атмосферы светила и выбрасываются в космос в виде мощных потоков энергии.

"Мы знаем, что даже относительно слабые вспышки солнечной активности могут очень серьезно повлиять на жизнь на Земле. Соответственно, плазменный дождь, угрожающий нашей планете с довольно ощутимой вероятностью, может представлять собой колоссальную угрозу, но оценить ее степень сколько-нибудь конкретно мы пока что не можем из-за недостатка данных", - отмечают исследователи.

Солнечные выбросы, напомним, проявляются в виде возмущений магнитного поля Земли - геомагнитные штормы сказываются на самоощущении метеочувствительных людей.