Редкий желтый алмаз массой 72 карата обнаружен в Лесото. Как сообщил во вторник южноафриканский новостной сайт News24, это уже третий крупный самородок, добытый на руднике Ликобонь в горах Малути на северо-западе королевства. За последний год там находили алмазы массой 46, 70 и даже 326 каратов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

последние годы Королевство Лесото превратилось в главного поставщика крупных и особо крупных алмазов. Так, в 2018 году в стране обнаружили алмаз массой 910 каратов - пятый в истории по размерам. Впереди только "Куллинан" (3106 каратов), "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

"Куллинан" был обнаружен в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке. Он был подарен правительством Трансвааля британскому монарху Эдуарду VII в качестве благодарности за предоставление колонии самоуправления после окончания Англо-бурской войны.

Самой весомой ограненной частью алмаза стал бриллиант "Куллинан I" грушевидной формы весом 530,2 карата, прозванный "Звезда Африки". Он до сих пор остается крупнейшим в мире бриллиантом и украшает скипетр британского монарха. Второй по величине получившийся бриллиант "Куллинан II" в 317,4 карата венчает британскую корону.