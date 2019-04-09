В Москве простились с кинорежиссером Георгием Данелией. Близкий друг режиссера, актер Вахтанг Кикабидзе, не поехал на похороны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

После августовской войны 2008 года Вахтанг Кикабидзе в знак протеста отказался от российского ордена Дружбы, присужденного ему президентом Дмитрием Медведевым, и перестал ездить в Россию.

Главная роль в фильме Геогия Данелия "Мимино" определила успех кино карьеры Кикабидзе.