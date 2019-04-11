Женщина узнала о 47 детях супруга и пожелала развестись
Пользовательница сайта Reddit с никнеймом fedupwife1234 пожаловалась на своего мужа, оказавшегося отцом 47 детей от других женщин. Она рассказала в посте, что мужчина много лет занимался донорством спермы, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Женщина рассказала, что прожила в браке с мужем восемь лет. За это время они завели одного ребенка. Пользовательница знала о том, что ее возлюбленный был донором спермы с самого начала их отношений. Она никогда не спрашивала, сколько детей появилось на свет благодаря его генетическому материалу, но считала, что их "не больше двух".
За несколько дней до публикации поста женщина поинтересовалась у мужчины, сколько детей от него родилось. Тот ответил, что, согласно базе данных банков спермы, он стал отцом 47 детей.
"Я не ожидала, что их так много. Очевидно, я допустила ошибку, не спросив этого раньше. Я буквально сказала ему "мне плевать" и "я не хочу этого знать", поэтому не могу его винить... Но 47... Господи!" - написала она.
Больше всего женщину беспокоит, что им, возможно, придется помогать всем отпрыскам супруга в старости. Все 47 детей получат право узнать имя и контактные данные отца, когда им исполнится 18 лет. Она добавила, что не может выкинуть это из головы и хочет развестись.
Комментаторы по-разному отнеслись к проблеме женщины. Одни отметили, что мужчина просто "помог другим людям создать семью" и обвинили пользовательницу в том, что она не выяснила все сразу. Другие посочувствовали ей и написали, что хотя мужчина и не занимался сексом с матерями этих детей, он может почувствовать за них ответственность, что может повредить интересам его семьи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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