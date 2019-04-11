Раскрыта загадка Леонардо да Винчи
Исследователи из Галереи Уффици, музея во Флоренции (Италия), доказали, что Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть в равной степени владел левой и правой рукой. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые проанализировали картину "Пейзаж Арно", которая считается одной из самых ранних работ художника и датирована 1473 годом, когда да Винчи исполнился 21 год. На ней изображена долина реки Арно, протекающей через Флоренцию, с замком Монтелупо. Эксперты заметили две небольшие надписи, одна из которых была написана на обороте картины, а другая была отзеркаленной и помещена на лицевую сторону пейзажа.
Исследователи выяснили, что передняя надпись была нанесена левой рукой художника, а задняя - правой. Известно, что Леонардо да Винчи родился левшой и пользовался зеркальным письмом, то есть его тексты нужно читать справа налево. Подобный феномен часто проявляется у детей-левшей. Однако ученые считают, что еще в раннем возрасте художник научился пользоваться обеими руками.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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