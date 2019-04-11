Сегодня звезды гороскопа будут склонять вас к тому, чтобы игнорировать мнение других, проявляя самостоятельность и инициативу. День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность. Желание покритиковать кого-либо также может возникать в течение дня неоднократно - в глаза будут бросаться недостатки окружающих. В то же время собственная самооценка обещает быть на высоте - этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.

Овен

Сегодня Овну следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Овен может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Телец

Сегодня в руках Тельца все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него - стоять коромыслом! Телец настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Телец рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Близнецы

Сегодня замечательный день для всех Близнецов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Близнецам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Близнецы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого они вложили немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Близнецы уже перестали надеяться на результат.

Рак

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Рака будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Рака к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Рак не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Лев

Сегодня Льву лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Льва мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Льву сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Дева

Сегодня Дева имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет ее с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Дева столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Весы

Сегодня для Весовнаступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Весов, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Весы сумеют не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинутся далеко вперед.

Скорпион

Сегодня, за что бы Скорпион ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Скорпиону может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Скорпиону следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Стрельца можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Стрелец превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Козерога к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Козерог должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Водолей

Сегодня в любых делах Водолею будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Водолея нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, "от и до".

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа призывают Рыб задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если их более-менее устраивает то место под солнцем, которое они занимают, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Рыбы могут предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.