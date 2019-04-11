Раскрыта тайна древней колесницы, которая была захоронена с лошадьми и наездником - ВИДЕО
11 апреля 2019 07:30 257
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Источник: Остроумно
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