Депрессия может провоцировать физические боли
Подверженные депрессии люди оказываются более чувствительными к физической боли. Такие выводы по итогам исследования сделаны группой ученых, о чем сообщается на страницах Frontiers in Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.
В рамках научной работы ее авторы сравнили чувствительность 25 пациентов с разными типами депрессии на тепловую стимуляцию. В итоге выяснилось, что более низкие температуры воспринимались пациентами как болезненные, также многие жаловались, что на протяжении последнего месяца испытывали более ощутимые боли.
Другие исследования показали, что люди с депрессией демонстрируют отрицательный уклон в направлении грусти при оценки выражения лица других граждан. В частности, нейтральные или даже положительно окрашенные выражения они чаще характеризуют как более грустные или менее радостные, нежели те, кто не страдал от депрессивных расстройств. Специалисты также отмечают, что чаще всего болевые симптомы при депрессии имеют связь с изменениями в характере восприятия боли, а также модуляции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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