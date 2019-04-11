Американские исследователи из Университета Мичигана обнаружили потенциальный способ предотвратить повреждения печени на ранних стадиях. Специалисты выяснили, что белок задействованный в работе жизненно важного органа, первый сигнализирует о проблемах с печенью. Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом сообщает Medicalxpress.

Ученые зафиксировали тот факт, что играющий ключевую роль в разрушении отходов фермент CPS1, который обычно выделяется в желчь, в результате нарушения работы печени вдруг попадает в кровь.

- CPS1 перепрограммирует моноциты и активизирует противовоспалительный процесс. Эта функция совершенно не связана с обычной ферментативной функцией CPS1, что удивительно. Это открывает пути для разработки новых методов лечения печени, - пояснил профессор Бишр Омари.

Он отметил, что важно понять, какие компоненты CPS1 наиболее важны для запуска противовоспалительного ответа. Соответствующие опыты сейчас проводятся на мышах.