Определен самый ранний признак разрушения печени
Американские исследователи из Университета Мичигана обнаружили потенциальный способ предотвратить повреждения печени на ранних стадиях. Специалисты выяснили, что белок задействованный в работе жизненно важного органа, первый сигнализирует о проблемах с печенью. Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом сообщает Medicalxpress.
Ученые зафиксировали тот факт, что играющий ключевую роль в разрушении отходов фермент CPS1, который обычно выделяется в желчь, в результате нарушения работы печени вдруг попадает в кровь.
- CPS1 перепрограммирует моноциты и активизирует противовоспалительный процесс. Эта функция совершенно не связана с обычной ферментативной функцией CPS1, что удивительно. Это открывает пути для разработки новых методов лечения печени, - пояснил профессор Бишр Омари.
Он отметил, что важно понять, какие компоненты CPS1 наиболее важны для запуска противовоспалительного ответа. Соответствующие опыты сейчас проводятся на мышах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Шашлык смертельно опасен для здоровья
Раскрыта загадка Леонардо да Винчи
Точный гороскоп на четверг
Опубликовано первое в мире фото черной дыры - ФОТО
В Азербайджане положен конец бумажным "купчим"
Azərbaycanda qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb
После сильного пожара в Баку есть пострадавшие
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
"Wi-Fi"yən sürətini artırmaq üsulları açıqlanıb
Вот как надо говорить с Арменией - урок наивному Западу
Ötən bir il bölgələrin simasında FOTOREPORTAJ
Samsung представил новый уникальный смартфон A80
Десять азербайджанских шахматисток заявились на ЕВРО
-
10 Апр. 15:50 8 226
-
10 Апр. 10:36 6 211
-
10 Апр. 12:01 5 246
-
10 Апр. 20:31 3 848
-
10 Апр. 10:45 3 611