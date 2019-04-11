Прогулки на природе значительно снижают уровень гормонов стресса в крови, сообщает издание Frontiers in Psychology, передает Day.Az со ссылкой на xakac.info.

Ученые напомнили, что при стрессе в организм выбрасываются гормоны адреналин и норадреналин. По задумке природы, эти гормоны должны помочь человек максимально сконцентрировать на физических усилиях - бежать от опасности или сражаться с нею. Однако человек создал себе собственную экосистему, в которой от опасности (со стороны начальства, например), убежать довольно сложно, а сражаться с нею - сомнительно с точки зрения Уголовного кодекса.

В итоге, избыток адреналина, не выполняющего свою функцию, начинает разрушать человеческий организм - артериальное давление скачет, снижается иммунитет, развивают неврозы.

Можно принимать специфические препараты, которые оказывают определенную помощь, но сами по себе нередко имеют негативное воздействие на здоровье. Но есть способ проще: та самая физическая активность.

Ученые установили, что обыкновенная получасовая прогулка в парке позволяет заметно снизить уровень адреналина и кортизола в крови - а именно эти два гормона ответственны за возникновение стресса. Опыты на добровольцах позволили подтвердить: действительно, борьба со стрессом путем прогулок в парке позволяет эффективно снижать уровень гормонов стресса.

Однако ещё до исследования ученых было известно, что активная физическая работа (отжимания, боксирование с грушей) могут облегчить стресс. Известно также и то, что у ряда увлекающихся личностей такой способ борьбы со стрессом сам провоцировал усугубление состояния: избыток физической нагрузки приводил к росту уровня кортизола в крови и утяжелению стресса.