Найден способ снижать уровень стресса без таблеток
Прогулки на природе значительно снижают уровень гормонов стресса в крови, сообщает издание Frontiers in Psychology, передает Day.Az со ссылкой на xakac.info.
Ученые напомнили, что при стрессе в организм выбрасываются гормоны адреналин и норадреналин. По задумке природы, эти гормоны должны помочь человек максимально сконцентрировать на физических усилиях - бежать от опасности или сражаться с нею. Однако человек создал себе собственную экосистему, в которой от опасности (со стороны начальства, например), убежать довольно сложно, а сражаться с нею - сомнительно с точки зрения Уголовного кодекса.
В итоге, избыток адреналина, не выполняющего свою функцию, начинает разрушать человеческий организм - артериальное давление скачет, снижается иммунитет, развивают неврозы.
Можно принимать специфические препараты, которые оказывают определенную помощь, но сами по себе нередко имеют негативное воздействие на здоровье. Но есть способ проще: та самая физическая активность.
Ученые установили, что обыкновенная получасовая прогулка в парке позволяет заметно снизить уровень адреналина и кортизола в крови - а именно эти два гормона ответственны за возникновение стресса. Опыты на добровольцах позволили подтвердить: действительно, борьба со стрессом путем прогулок в парке позволяет эффективно снижать уровень гормонов стресса.
Однако ещё до исследования ученых было известно, что активная физическая работа (отжимания, боксирование с грушей) могут облегчить стресс. Известно также и то, что у ряда увлекающихся личностей такой способ борьбы со стрессом сам провоцировал усугубление состояния: избыток физической нагрузки приводил к росту уровня кортизола в крови и утяжелению стресса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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