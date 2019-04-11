Ученые назвали способ избавиться от диабета
11 апреля 2019 04:33 217
Специалисты проводили исследования не только на мышах, также в их эксперименте поучаствовали трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, страдавшие от тяжелых форм диабета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на tdnu.ru, ученые из университета Торонто (Канада) выяснили, как можно избавиться от диабета и восстановить нормальную работу поджелудочной железы.
"Мы никогда не слышали о том, чтобы лечащие врачи всерьез пытались использовать голодовки в качестве терапии от диабета. При этом наши опыты показали, что периодические отказы от пищи - это вполне эффективная стратегия действий", - рассказал Сулейман Фурмли.
А так же, добровольцы смогли похудеть и избавиться от всех последствий развития диабета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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