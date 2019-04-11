Специалисты проводили исследования не только на мышах, также в их эксперименте поучаствовали трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, страдавшие от тяжелых форм диабета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на tdnu.ru, ученые из университета Торонто (Канада) выяснили, как можно избавиться от диабета и восстановить нормальную работу поджелудочной железы.

"Мы никогда не слышали о том, чтобы лечащие врачи всерьез пытались использовать голодовки в качестве терапии от диабета. При этом наши опыты показали, что периодические отказы от пищи - это вполне эффективная стратегия действий", - рассказал Сулейман Фурмли.

А так же, добровольцы смогли похудеть и избавиться от всех последствий развития диабета.